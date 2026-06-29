75 нижегородцев оштрафовали за нарушения на водоемах

75 человек оштрафовали за нарушения на водоемах во время патрулирования в Нижегородской области. Сотрудники ГИМС провели проверки на участках с интенсивным движением и вблизи зон отдыха, рассказали в региональном МЧС России.
Во время таких выездов специалисты проверяют судовой билет и права на управление маломерным судном, оценивают наличие спасательных жилетов, аптечки, огнетушителя, спасательного «конца Александрова».
Всего с начала навигации инспекторы ГИМС провели свыше 400 патрулирований и вынесли 75 постановлений об административных правонарушениях. Сумма штрафов составила свыше 224 тысяч рублей.
Штрафы коснулись нарушений правил плавания и эксплуатации судов, отсутствия прав на управление судном, нарушение правил безопасности пассажиров и государственной регистрации лодок.
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