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75 нижегородцев оштрафовали за нарушения на водоемах

Во время таких выездов специалисты проверяют судовой билет и права на управление маломерным судном.

75 человек оштрафовали за нарушения на водоемах во время патрулирования в Нижегородской области. Сотрудники ГИМС провели проверки на участках с интенсивным движением и вблизи зон отдыха, рассказали в региональном МЧС России.

Во время таких выездов специалисты проверяют судовой билет и права на управление маломерным судном, оценивают наличие спасательных жилетов, аптечки, огнетушителя, спасательного «конца Александрова».

Всего с начала навигации инспекторы ГИМС провели свыше 400 патрулирований и вынесли 75 постановлений об административных правонарушениях. Сумма штрафов составила свыше 224 тысяч рублей.

Штрафы коснулись нарушений правил плавания и эксплуатации судов, отсутствия прав на управление судном, нарушение правил безопасности пассажиров и государственной регистрации лодок.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что пожар в строящемся частном доме ликвидирован в Нижнем Новгороде.

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