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Пьяный водитель на иномарке угробил своего пассажира

Пьяный водитель за рулем иномарки не справился с управлением и на скорости врезался в.

Пьяный водитель за рулем иномарки не справился с управлением и на скорости врезался в фонарный столб. Жертвой ДТП стал пассажир автомобиля.

Повернув на улицу Землячки, 20-летний автомобилист за рулем Volkswagen Polo взял странный крен и пошел на таран столба у небольшой парковки. От удара передняя часть легковушки превратилась в груду искореженного металла.

— От полученных травм пассажир иномарки скончался в больнице, — сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.

Фото и видео ГУ МВД России по Волгоградской области.