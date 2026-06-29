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В Краснодаре виновник ДТП с пятью машинами сбежал с места аварии

Водитель иномарки не справился с управлением на улице Ратной Славы и последовательно повредил Mitsubishi, ВАЗ-2109, Toyota, Mazda, а также влетел в фонарный столб. Виновник аварии покинул место ДТП, бросив разбитую машину.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Массовое ДТП произошло на улице Ратной Славы: водитель иномарки протаранил пять автомобилей, после чего бросил поврежденную машину и скрылся. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Краснодару.

По данным ведомства, водитель автомобиля Hyundai превысил скорость и не вписался в поворот. В результате он последовательно протаранил припаркованный Mitsubishi, снес дорожный знак, врезался в ВАЗ-2109, повредил бампером стоявшую рядом Toyota, задел Mazda и в конечном итоге влетел в фонарный столб.

Сразу после столкновения со столбом виновник аварии покинул салон своего автомобиля и скрылся в неизвестном направлении. В настоящее время машина нарушителя отправлена на штрафстоянку, полиция ведет его розыск. За оставление места ДТП водителю грозит лишение прав на срок до полутора лет либо административный арест на срок до 15 суток.