В Краснодаре виновник ДТП с пятью машинами сбежал с места аварии

Массовое ДТП произошло на улице Ратной Славы: водитель иномарки протаранил пять автомобилей, после чего бросил поврежденную машину и скрылся. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Краснодару.
По данным ведомства, водитель автомобиля Hyundai превысил скорость и не вписался в поворот. В результате он последовательно протаранил припаркованный Mitsubishi, снес дорожный знак, врезался в ВАЗ-2109, повредил бампером стоявшую рядом Toyota, задел Mazda и в конечном итоге влетел в фонарный столб.
Сразу после столкновения со столбом виновник аварии покинул салон своего автомобиля и скрылся в неизвестном направлении. В настоящее время машина нарушителя отправлена на штрафстоянку, полиция ведет его розыск. За оставление места ДТП водителю грозит лишение прав на срок до полутора лет либо административный арест на срок до 15 суток.