В Краснодаре виновник ДТП с пятью машинами сбежал с места аварии

Сразу после столкновения со столбом виновник аварии покинул салон своего автомобиля и скрылся в неизвестном направлении. В настоящее время машина нарушителя отправлена на штрафстоянку, полиция ведет его розыск. За оставление места ДТП водителю грозит лишение прав на срок до полутора лет либо административный арест на срок до 15 суток.