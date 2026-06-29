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В Москве ликвидировали узел связи телефонных аферистов

При обысках обнаружили восемь sim-боксов, два ноутбука, более 500 sim-карт и мобильные телефоны.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Сотрудники полиции Москвы совместно с ФСБ пресекли работу узла связи, который, по версии следствия, использовали телефонные мошенники для звонков россиянам. По подозрению в причастности к преступной схеме задержаны 18-летний гражданин одной из стран ближнего зарубежья и 27-летний житель Москвы. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Как сообщила Волк, в зависимости от роли фигурантов им вменяют незаконное использование абонентского терминала пропуска трафика, организацию деятельности по передаче абонентских номеров с нарушением законодательства, а также незаконный оборот наркотиков.

По данным МВД, иностранный гражданин нашел предложение о работе в интернете. За вознаграждение он разместил sim-боксы в двух арендованных квартирах на улицах Айвазовского и Профсоюзной и обеспечивал их бесперебойную работу. Следствие считает, что оборудование использовалось зарубежными телефонными мошенниками для обзвона жителей России.

Во время обысков правоохранители изъяли восемь sim-боксов, два ноутбука, более 500 sim-карт и мобильные телефоны. По версии следствия, это оборудование применялось как минимум в четырех эпизодах мошенничества в отношении жителей разных регионов страны.

Второй задержанный, ранее судимый москвич, по версии следствия, занимался активацией sim-карт, через которые проходил трафик. В его квартире полицейские обнаружили более 1 тыс. модулей идентификации абонента.

Кроме того, у мужчины нашли сверток с веществом, которое экспертиза признала мефедроном. В его телефоне также обнаружили переписку с предполагаемыми кураторами из иностранных государств. Возбуждены уголовные дела по статьям 274.3, 274.4 и 228 УК РФ. Оба подозреваемых заключены под стражу.

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