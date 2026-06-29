В Москве ликвидировали узел связи телефонных аферистов

По данным МВД, иностранный гражданин нашел предложение о работе в интернете. За вознаграждение он разместил sim-боксы в двух арендованных квартирах на улицах Айвазовского и Профсоюзной и обеспечивал их бесперебойную работу. Следствие считает, что оборудование использовалось зарубежными телефонными мошенниками для обзвона жителей России.