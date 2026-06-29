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На Кубани закрыли незаконный молельный дом

Незаконный молельный дом работал в Новопокровском районе.

Источник: Комсомольская правда

На Кубани закрыли незаконный молельный дом. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МВД по Краснодарскому краю.

Молельный дом находился в станице Новопокровской. 45-летний житель города Армавира незаконно осуществлял миссионерскую деятельность. Организатор распространял свое вероисповедание среди других лиц.

Полицейские составили протокол об административном правонарушении по ч.4 ст. 5.26 КоАП РФ «Нарушение законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях».