Милиция задержала минчанина из-за женских духов. Подробности сообщает ГУВД Мингорисполкома.
В милицию обратились представители одной из сетей парфюмерии и косметики. Они сообщили о пропаже из торгового зала магазина восьми флаконов женских духов.
Сотрудники уголовного розыска Фрунзенского РУВД оперативно установили личность подозреваемого, которым оказался ранее судимый 54-летний житель Минска.
Фигурант забрал со стеллажей в магазине парфюмерию на сумму более 550 рублей. Украденное он успел продать, а деньги потратил на алкоголь и продукты. Минчанин не имеет постоянного источника дохода. По указанному факту заведено уголовное дело.
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