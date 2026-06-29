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Милиция задержала минчанина из-за женских духов

В Минске милиция задержала мужчину после похода в магазин парфюмерии и косметики.

Источник: Комсомольская правда

Милиция задержала минчанина из-за женских духов. Подробности сообщает ГУВД Мингорисполкома.

В милицию обратились представители одной из сетей парфюмерии и косметики. Они сообщили о пропаже из торгового зала магазина восьми флаконов женских духов.

Сотрудники уголовного розыска Фрунзенского РУВД оперативно установили личность подозреваемого, которым оказался ранее судимый 54-летний житель Минска.

Фигурант забрал со стеллажей в магазине парфюмерию на сумму более 550 рублей. Украденное он успел продать, а деньги потратил на алкоголь и продукты. Минчанин не имеет постоянного источника дохода. По указанному факту заведено уголовное дело.

Тем временем суд вынес приговор стоматологу, который получил взятку 600 рублей из-за очереди.

Ранее подросток из Могилева поехал в Минск на такси с родительским сейфом, но его плану помешал один звонок.

А еще власти сказали, что будет с домом на улице Ленина в центре Минска после большого пожара.