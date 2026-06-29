«Открыла сезон»: после сильного ливня в Красноярске жительница провалилась в люк

В Красноярске жительница провалилась в открытый канализационный люк после сильного ливня. Напомним, непогода обрушилась на город 27 июня. В видеоролике, который выложила девушка, она рассказывает, что попала в западню на улице Шумяцкого.
— Если кто-то видел видео, как девушка почти по пояс в воде упала в люк — это была я. У меня промокло все: собака, телефон, деньги. Получается, открыла купальный сезон, — иронизирует красноярка.
Девушка рассказала, что попросила помощи у незнакомца, иначе могла угодить в люк с головой.
В своем ролике горожанка показала кадры с затопленной улицей. Вода сильно поднялась и почти скрыла часть машин — это действительно жуткое зрелище.