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«Открыла сезон»: после сильного ливня в Красноярске жительница провалилась в люк

Жительница Красноярска провалилась в открытый люк на затопленной улице.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярске жительница провалилась в открытый канализационный люк после сильного ливня. Напомним, непогода обрушилась на город 27 июня. В видеоролике, который выложила девушка, она рассказывает, что попала в западню на улице Шумяцкого.

— Если кто-то видел видео, как девушка почти по пояс в воде упала в люк — это была я. У меня промокло все: собака, телефон, деньги. Получается, открыла купальный сезон, — иронизирует красноярка.

Девушка рассказала, что попросила помощи у незнакомца, иначе могла угодить в люк с головой.

В своем ролике горожанка показала кадры с затопленной улицей. Вода сильно поднялась и почти скрыла часть машин — это действительно жуткое зрелище.