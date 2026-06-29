В Париже молния ударила в шпиль Эйфелевой башни

ПАРИЖ, 29 июн — РИА Новости. Разряд молнии во время грозы ударил шпиль Эйфелевой башни в центре французской столицы, сообщает телеканал BFMTV.
«В Париже в Эйфелеву башню ударила невероятно яркая молния», — говорится в материале.
Согласно сообщению телеканала, в период разгула стихии на вершине Эйфелевой башни скорость порывов ветра достигла 104,8 км/ч. Непогода была настолько сильной, что был прерван финальный матч Топ-14 по регби, который проходил на стадионе «Стад де Франс» в пригороде Парижа.
По информации французского медиапроекта Meteo Nord Parisien, в выходные непогода в некоторых частях Франции сопровождалась градом диаметром 2−3 сантиметра, говорится в сообщении BFMTV.
Масштабные грозы во Франции пришли на смену затяжному периоду аномальной жары, охватывавшей не только республику, но и ряд других стран Европы. Ранее метеослужба страны вводила из-за нее наивысший уровень погодной опасности в 72 из 96 департаментов. Это стало новым рекордом. Температура приблизилась к отметке в 40 градусов, а местами даже превышала ее.