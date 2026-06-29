В Париже молния ударила в шпиль Эйфелевой башни

Масштабные грозы во Франции пришли на смену затяжному периоду аномальной жары, охватывавшей не только республику, но и ряд других стран Европы. Ранее метеослужба страны вводила из-за нее наивысший уровень погодной опасности в 72 из 96 департаментов. Это стало новым рекордом. Температура приблизилась к отметке в 40 градусов, а местами даже превышала ее.