Ребенок и двое взрослых утонули в Нижегородской области за прошедшую неделю

Подведены итоги работы ГУ МЧС по Нижегородской области за минувшую неделю. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
За отчётный период подразделения ведомства ликвидировали 93 пожара. В ходе аварийно‑спасательных работ удалось спасти 10 человек, из зданий эвакуировали 84 человека (в том числе 8 детей). При этом 2 человека получили травмы, 4 человека погибли.
Пожарно‑спасательные подразделения 76 раз привлекались к ликвидации последствий дорожно‑транспортных происшествий.
На водных объектах зафиксировано 3 происшествия, в результате которых погибли 3 человека, включая 1 ребёнка.
Напомним, что трагедия произошла на озере Воронка: спасатели достали из воды тело подростка.
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