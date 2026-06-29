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Ребенок и двое взрослых утонули в Нижегородской области за прошедшую неделю

В ГУ МЧС по Нижегоросдкой области подвели итоги прошедшей недели.

Подведены итоги работы ГУ МЧС по Нижегородской области за минувшую неделю. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

За отчётный период подразделения ведомства ликвидировали 93 пожара. В ходе аварийно‑спасательных работ удалось спасти 10 человек, из зданий эвакуировали 84 человека (в том числе 8 детей). При этом 2 человека получили травмы, 4 человека погибли.

Пожарно‑спасательные подразделения 76 раз привлекались к ликвидации последствий дорожно‑транспортных происшествий.

На водных объектах зафиксировано 3 происшествия, в результате которых погибли 3 человека, включая 1 ребёнка.

Напомним, что трагедия произошла на озере Воронка: спасатели достали из воды тело подростка.

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