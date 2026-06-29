Появились подробности об убийцах омского студента

Сегодня Куйбышевский районный суд рассмотрит ходатайство следствия об аресте семерых парней, обвиняемых в убийстве 20-летнего омского студента.
Напомним, студент ОмГУ Александр Трипутень ушёл из дома 20 июня и исчез. Через несколько дней его тело нашли в полиэтиленовом пакете, выброшенном в яму на Сыропятском тракте.
Как сообщает «АиФ», ссылаясь на региональную прокуратуру, некоторые задержанные приехали в наш город из Екатеринбурга и Санкт-Петербурга. Они сняли квартиру в Омске и готовились к расправе: купили скотч и пакеты, пытались придумать алиби.
Известно, что задержанным — от 22 до 24 лет. Они познакомились с Александром в интернете «на почве общих интересов». Что стало мотивом для убийства, не уточняется.