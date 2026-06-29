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Появились подробности об убийцах омского студента

Их мотивы остаются неизвестными.

Источник: Om1 Омск

Сегодня Куйбышевский районный суд рассмотрит ходатайство следствия об аресте семерых парней, обвиняемых в убийстве 20-летнего омского студента.

Напомним, студент ОмГУ Александр Трипутень ушёл из дома 20 июня и исчез. Через несколько дней его тело нашли в полиэтиленовом пакете, выброшенном в яму на Сыропятском тракте.

Как сообщает «АиФ», ссылаясь на региональную прокуратуру, некоторые задержанные приехали в наш город из Екатеринбурга и Санкт-Петербурга. Они сняли квартиру в Омске и готовились к расправе: купили скотч и пакеты, пытались придумать алиби.

Известно, что задержанным — от 22 до 24 лет. Они познакомились с Александром в интернете «на почве общих интересов». Что стало мотивом для убийства, не уточняется.