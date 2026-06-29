Появились подробности об убийцах омского студента

Как сообщает «АиФ», ссылаясь на региональную прокуратуру, некоторые задержанные приехали в наш город из Екатеринбурга и Санкт-Петербурга. Они сняли квартиру в Омске и готовились к расправе: купили скотч и пакеты, пытались придумать алиби.