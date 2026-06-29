Минчанин купил корм для попугая и может сесть на пять лет. Подробности агентству «Минск-Новости» озвучили в прокуратуре Центрального района.
Летом 2025 года обвиняемый купил своему попугаю корм, в состав которого входили семена опасного растения. Минчанин их выбрал из общей массы, а затем высадил в грунт. Однако они так и не проросли.
После этого оставшиеся семена мужчина высыпал в лесу, расположенном под Минском, и присыпал землей. Через некоторое время он вернулся туда и увидел куст высотой примерно три метра. Фигурант его выкопал, привел в дом на улице Озерной, оборвал листья для сушки.
В один из дней к минчанину пришли сотрудники милиции и в момент обыска в присутствии понятых нашли пакетики с опасным веществом массой более 100 граммов. Было заведено уголовное дело.
По словам заместителя прокурора Центрального района Виктора Шубича, жителю Минска предъявлено обвинение в незаконных без цели сбыта приобретении, перевозке и хранении наркотических средств по части 1 статьи 328 Уголовного кодекса. По указанной статье предусматривается вплоть до пяти лет лишения свободы. Мужчина полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.
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