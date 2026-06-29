Минчанин купил корм для попугая и может сесть на пять лет

После этого оставшиеся семена мужчина высыпал в лесу, расположенном под Минском, и присыпал землей. Через некоторое время он вернулся туда и увидел куст высотой примерно три метра. Фигурант его выкопал, привел в дом на улице Озерной, оборвал листья для сушки.