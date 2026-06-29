В Красноярском крае пропали туристы, планировавшие сплав по реке Агул

Еще одна поисковая операция прошла в Манско-Уярском муниципальном округе. Здесь сотрудники Красноярского поисково-спасательного отряда искали мужчину 1987 года рождения. По имеющимся данным, он выпал из лодки на реке Мана в районе посёлка Нарва. Спасатели обследовали прибрежную зону реки протяжённостью 40 километров, однако найти пострадавшего живым или погибшим так и не смогли.