В Красноярском крае пропали туристы, планировавшие сплав по реке Агул

В тайге Красноярского края пропали супруги-туристы, которые еще 20 июня планировали сплавляться по реке Агул. Об этом сообщил «Макс»-канал КГКУ «Спасатель».
Там рассказали, что накануне, 28 июня, спасательные службы края по заявке полиции провели масштабные поисковые работы на реках Агул и Мана. Для обследования территории был задействован Канский поисково-спасательный отряд. В ходе операции специалисты проверили 58 километров береговой линии, а также исследовали водную толщу с помощью эхолота на площади 40 тысяч квадратных метров.
Обнаружить следы пребывания граждан не удалось. Поиски будут продолжены.
Еще одна поисковая операция прошла в Манско-Уярском муниципальном округе. Здесь сотрудники Красноярского поисково-спасательного отряда искали мужчину 1987 года рождения. По имеющимся данным, он выпал из лодки на реке Мана в районе посёлка Нарва. Спасатели обследовали прибрежную зону реки протяжённостью 40 километров, однако найти пострадавшего живым или погибшим так и не смогли.
Спасательные службы настоятельно напоминают всем жителям и гостям края о необходимости соблюдения правил безопасности на воде. При выходе на водоемы на плавсредствах жизненно важно надевать спасательный жилет.