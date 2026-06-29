Водителю-наркоману, рулившему фурой, вынесли приговор в Волгограде

Водитель фуры из Краснодарского края получил 5 суток административного ареста после ДТП на трассе «Сызрань — Саратов — Волгоград». Суд в Волгограде признал его виновным после медицинского освидетельствования, которое выявило в организме запрещенное вещество.
Авария произошла в апреле 2026 года. Автомобиль Scania с полуприцепом, которым управлял Евгений С., попал в ДТП, после чего произошло возгорание. Водителя доставили в ГУЗ ГКБ СМП № 25, где провели проверку. Исследование биоматериала выявило тетрагидроканнабиноловую кислоту — метаболит тетрагидроканнабинола, который входит в перечень запрещенных в России наркотических средств.
В суде мужчина вину не признал и представил документы о том, что спустя более месяца наркотических веществ в организме не обнаружили. Суд не принял эти данные как опровержение результатов проверки сразу после ДТП.
Постановлением мирового судьи судебного участка № 137 Дзержинского судебного района Волгограда Евгений С. признан виновным.
Решение пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.
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