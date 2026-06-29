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СК возбудил дело после крушения самолета в Ленинградской области

СК: уголовное дело возбуждено после крушения самолета в Ленинградской области.

Источник: © РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 29 июн — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после крушения в воскресенье сверхлегкого самолета в Ленинградской области, при котором погиб один человек, сообщило Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.

В воскресенье региональное управление МЧС РФ сообщало о гибели одного человека при аварийной посадке сверхлегкого самолета в Ленинградской области.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека)», — говорится в сообщении.

Следствием установлено, что самолетом Е-12 управлял его 70-летний владелец, и на расстоянии двух километров от посадочной площадки Сельцо Волосовского района при выполнении полета на высоте 300 метров произошло крушение. В результате удара воздушного судна о землю пилот погиб.

В ведомстве добавили, что в рамках расследования рассматриваются различные версии произошедшего.

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