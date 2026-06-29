Заманили на пустырь. Вскрылись детали убийства пропавшего студента из Омска

Самое страшное в этой истории — убийство не было вспышкой ярости: его тщательнейшим образом готовили. Семеро молодых людей в возрасте от 22 до 24 лет специально приехали в Омск из Санкт-Петербурга и Екатеринбурга. В облпрокуратуре рассказали корреспонденту оmsk.aif.ru, что молодые люди сняли квартиру в Омске. Здесь же они и начали подготовку к убийству: закупали скотч, перчатки, пакеты в хозяйственных магазинах.