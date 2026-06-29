Заманили на пустырь. Вскрылись детали убийства пропавшего студента из Омска

Целую неделю в Омске правоохранители, волонтёры, родные и просто неравнодушные люди искали 20-летнего студента и цеплялись за крупицу надежды: «Если видели Александра — сообщите». А в конце июня эта надежда рухнула: тело молодого человека нашли в яме на заброшенной территории. При этом в пакете.
То, что начиналось как обычная пропажа, оказалось хладнокровно спланированным убийством.
Подробности — в материале корреспондента оmsk.aif.ru.
Домашний мальчик с большой мечтой.
Александр учился на третьем курсе исторического факультета ОмГУ имени Ф. М. Достоевского — он с детства мечтал стать историком, хотел уметь слышать прошлое и рассказывать о нём так, чтобы оно становилось ближе. Для родных он оставался тем самым домашним ребёнком, который успешно окончил гимназию, а после без труда поступил на бюджетное место в вуз.
«Саша и театром увлекался, но пришлось оставить занятия по театральному искусству из-за нехватки времени. Учеба в университете занимала всё время: с утра и до позднего вечера», — вспоминает мама Александра Елена в беседе с корреспондентом оmsk.aif.ru.
Он был на связи с родителями всегда. И именно эта привычка стала первым тревожным сигналом. Телефон непривычно молчал и материнское сердце забило тревогу.
Елена писала сыну сообщения, без конца и края набирала заветный номер, но ответа не было.
Не в силах справиться с ситуацией самостоятельно, родители обратились за помощью к волонтёрам и правоохранителям. На календаре было 20 июня.
Поисковики из «ЛизаАлерт» и «Доброспас‑Омск» расклеивали ориентировки, прочёсывали дворы и пустыри, обзванивали больницы. В каждом репосте жила надежда: вдруг кто‑то видел, вдруг он просто где‑то задержался, вдруг всё обойдётся.
Город искал живого парня, но тщетно. 29 июня стало известно, что студента убили, а его тело нашли на пустыре.
"Мой сын был хорошим человеком. У него было много искренних и честных друзей. Откуда взялись эти люди? Я не знаю.
Завтра ребята придут на прощание с Сашей. Много его друзей", — добавила горем убитая женщина.
«Приехали убивать».
Самое страшное в этой истории — убийство не было вспышкой ярости: его тщательнейшим образом готовили. Семеро молодых людей в возрасте от 22 до 24 лет специально приехали в Омск из Санкт-Петербурга и Екатеринбурга. В облпрокуратуре рассказали корреспонденту оmsk.aif.ru, что молодые люди сняли квартиру в Омске. Здесь же они и начали подготовку к убийству: закупали скотч, перчатки, пакеты в хозяйственных магазинах.
По версии следственного комитета, в один из дней молодые люди заманили студента на пустырь. А там набросились, повалив на землю, обмотали скотчем и начали ранить ножом в область шеи и грудной клетки совершенно обездвиженного парня. От тяжести полученных ранений Александр мгновенно скончался.
Группа убийц?
В данный момент в Куйбышевском суде Омска подозреваемым избирают меру пресечения, все задержаны.
Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 105 УК РФ — убийство, совершённое группой лиц. Прокуратура Омской области держит расследование на контроле. Впереди — предъявление обвинений и долгая работа по сбору доказательств.
Редакция будет следить за развитием событий.