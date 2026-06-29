Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава СК взял на контроль инцидент с мачете под Воронежем

Возбудили несколько дел после нападения иностранца на воронежца.

Источник: Комсомольская правда

Инцидент с нападением иностранца на воронежца в Ямном привел к нескольким уголовным делам. Как ранее писал сайт VRN.KP.RU, в соцсетях автомобилисты распространили видео, как мигрант с двумя мачете и двумя товарищами кидался на машины. Как пишут очевидцы в пабликах, причиной стал конфликт в шаурмичной. Чудом никто не пострадал.

По данному факту полицейские возбудили уголовное дело о хулиганстве. Региональное следственное управление СК России ходатайствует о передаче его для дальнейшего расследования в свое производство.

— Установлено, что мужчина находится на территории Российской Федерации нелегально, в связи с чем следственными органами СК России по Воронежской области возбуждено уголовное дело, — сообщили в ведомстве.

Председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал у воронежских коллег доклад о ходе расследования.

Узнать больше по теме
Воронеж: город воинской славы и столица Черноземья
Воронеж — один из крупнейших городов Центральной России, который занимает особое место в российской истории. Благодаря выгодному расположению на юге европейской части страны Воронеж остается важным транспортным узлом и центром Черноземья: собрали о нем главное.
Читать дальше