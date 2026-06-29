Глава СК взял на контроль инцидент с мачете под Воронежем

Инцидент с нападением иностранца на воронежца в Ямном привел к нескольким уголовным делам. Как ранее писал сайт VRN.KP.RU, в соцсетях автомобилисты распространили видео, как мигрант с двумя мачете и двумя товарищами кидался на машины. Как пишут очевидцы в пабликах, причиной стал конфликт в шаурмичной. Чудом никто не пострадал.