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Фигурантка дела об убийстве омского студента дала показания

Девушка попросила смягчить меру пресечения и заявила, что не была «за» убийство, а просто находилась рядом.

Источник: 12 Канал / кадр видео

В Омске в суде продолжается рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения фигурантам дела об убийстве студента Александра Трипутня. Как передают корреспонденты «12 канала», вторая подозреваемая, девушка, выступила с заявлением о своей невиновности.

Она заявила, что не убивала и не знала о том, что должно произойти: «Я не убивала, я в тот момент находилась рядом. Я не была “за” его убийство и вообще не знала, что это произойдет». Фигурантка попросила суд о смягчении меры пресечения.

Выяснилось, что девушка нигде не работает и не учится, детей у неё нет, в состоянии беременности она не находится. В ходе заседания у неё были изъяты все документы, включая действующий загранпаспорт.

Ранее мы рассказывали, что первый фигурант признал вину в умышленном убийстве группой лиц. Теперь вторая подозреваемая отрицает свою причастность и просит о смягчении.