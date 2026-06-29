Фигурантка дела об убийстве омского студента дала показания

В Омске в суде продолжается рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения фигурантам дела об убийстве студента Александра Трипутня. Как передают корреспонденты «12 канала», вторая подозреваемая, девушка, выступила с заявлением о своей невиновности.
Она заявила, что не убивала и не знала о том, что должно произойти: «Я не убивала, я в тот момент находилась рядом. Я не была “за” его убийство и вообще не знала, что это произойдет». Фигурантка попросила суд о смягчении меры пресечения.
Выяснилось, что девушка нигде не работает и не учится, детей у неё нет, в состоянии беременности она не находится. В ходе заседания у неё были изъяты все документы, включая действующий загранпаспорт.
Ранее мы рассказывали, что первый фигурант признал вину в умышленном убийстве группой лиц. Теперь вторая подозреваемая отрицает свою причастность и просит о смягчении.