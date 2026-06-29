Три человека пострадали при атаках ВСУ на Белгородскую область

В результате обстрелов и атак беспилотников со стороны Украины в Белгородской области ранены трое мирных жителей. Об этом сообщает оперативный штаб региона.
В хуторе Гаевка дрон Вооруженных сил Украины атаковал грузовой автомобиль. В результате удара двое мужчин получили травмы: у одного из них зафиксированы осколочные ранения лица и голени, второй пострадавший получил перелом ноги.
Кроме того, под обстрелом оказалось село Веселая Лопань, где в ходе ракетной атаки была ранена женщина. Пострадавшую оперативно доставили в одну из больниц областного центра для оказания необходимой медицинской помощи.