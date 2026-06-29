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Двое взрослых и ребенок погибли на воде в Нижегородской области за неделю

МЧС призывает строго соблюдать правила безопасности в водоемах.

Источник: Комсомольская правда

За прошедшую неделю в водоемах Нижегородской области произошло три происшествия, в которых погибли три человека, включая одного ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Спасатели напомнили нижегородцам о важности соблюдения правил поведения на воде. Не следует купаться в незнакомых местах. Находясь в лодке, необходимо надеть жилет.

Кроме того, дети у воды должны находиться под присмотром. Несовершеннолетние не могут купаться самостоятельно без взрослых. Если водоем оснащен предупреждающим знаком, нельзя его игнорировать.

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