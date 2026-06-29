Житель Ингушетии сочинил смерть матери и выманил у подруги деньги на похороны

В прокуратуре республики рассказали, что 27-летний житель региона познакомился с девушкой из Дагестана в соцсетях в 2025 году. В переписке он сочинил душераздирающую историю: якобы его мать умерла, и ее тело нужно везти с Севера, а денег на дорогую транспортировку у него нет. Он попросил у новой знакомой взаймы. Девушка поверила и перевела ему 23,5 тысячи рублей. Мужчина потратил деньги и не собирался их возвращать.