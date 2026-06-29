В Красноярском крае пассажирский поезд столкнулся с автомобилем

В пресс-службе ведомства рассказали подробности. Все случилось на регулируемом железнодорожном переезде 4409 км на главном пути перегона Ингашская — Путевой (Нижнеингашский округ). Предположительно был нарушен пропуск автомобиля через железнодорожный путь, а именно не горел предупредительный сигнал на светофоре и не поднялся заградительный барьер.