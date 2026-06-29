Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярском крае пассажирский поезд столкнулся с автомобилем

После аварии на переезде в Красноярском крае заведено уголовное дело.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярском крае пассажирский поезд столкнулся с автомобилем. По данному факту Красноярский следственный отдел на транспорте Восточного МСУТ СК России завел уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба».

В пресс-службе ведомства рассказали подробности. Все случилось на регулируемом железнодорожном переезде 4409 км на главном пути перегона Ингашская — Путевой (Нижнеингашский округ). Предположительно был нарушен пропуск автомобиля через железнодорожный путь, а именно не горел предупредительный сигнал на светофоре и не поднялся заградительный барьер.

Никто не пострадал, но автомобиль пришел в негодность. И его собственник понес ущерб в размере 2,6 миллиона рублей.

Следователи уточняют полную картину случившегося, назначена железнодорожная техническая судебная экспертиза.