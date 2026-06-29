Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На окраине Калининграда сбили 76-летнего пешехода

Мужчина переходил дорогу вне зоны пешеходного перехода.

Источник: Комсомольская правда

В Калининграде на улице 3-й Большой Окружной автомобиль сбил 76-летнего пешехода, переходившую дорогу вне зоны пешеходного перехода. О ДТП, которое произошло 29 июня в 07:20, рассказали в пресс-службе областной ГИБДД.

Пешеход получил травмы, проводится проверка.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше