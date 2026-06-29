На окраине Калининграда сбили 76-летнего пешехода

В Калининграде на улице 3-й Большой Окружной автомобиль сбил 76-летнего пешехода, переходившую дорогу вне зоны пешеходного перехода. О ДТП, которое произошло 29 июня в 07:20, рассказали в пресс-службе областной ГИБДД.
Пешеход получил травмы, проводится проверка.
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