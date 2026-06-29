Суд под Воронежем отправил в СИЗО приемных родителей, истязавших троих детей

Малышей они взяли под опеку летом 2025 года. По версии следствия, в период с сентября 2025 года по апрель 2026 года супруги, будучи недовольными поведением детей, неоднократно совместно наносили им побои, причиняли физическую боль, телесные повреждения, а также психические страдания.