В Кузбассе отца и двух его сыновей осудили за обман 98 женщин

Центральный районный суд Кемерова вынес приговор троим членам семьи Сарбайцевых, признанным виновными в серии мошенничеств. Мужчина и двое его сыновей выманили у жительниц разных регионов России более 5 миллионов рублей под предлогом оплаты доставки дорогих подарков. Об этом сообщает прокуратура Кузбасса.
Злоумышленники знакомились с женщинами в интернете, выдавая себя за гражданина Франции — фотографии они брали из социальных сетей. После того как жертвы проникались доверием, мошенники заявляли о покупке дорогого подарка и требовали оплатить его пересылку через вымышленные транспортные компании.
Всего преступная группа успела обмануть 98 женщин из разных регионов страны. Суммы переводов доходили до 640 тысяч рублей за раз, а общая сумма ущерба превысила 5 миллионов рублей.
Суд признал всех троих виновными в мошенничестве в особо крупном размере. Глава семейства Роман Сарбайцев получил 8 лет условно со штрафом в 3 миллиона рублей, а его сыновья Дмитрий и Евгений — по 7 лет условно со штрафами в 2 и 2,5 миллиона рублей соответственно. Испытательный срок для всех осужденных установлен на пять лет. На данный момент ущерб всем пострадавшим возмещен в полном объеме, а техника, использовавшаяся для совершения преступлений, изъята в доход государства.