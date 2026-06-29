В Кузбассе отца и двух его сыновей осудили за обман 98 женщин

Суд признал всех троих виновными в мошенничестве в особо крупном размере. Глава семейства Роман Сарбайцев получил 8 лет условно со штрафом в 3 миллиона рублей, а его сыновья Дмитрий и Евгений — по 7 лет условно со штрафами в 2 и 2,5 миллиона рублей соответственно. Испытательный срок для всех осужденных установлен на пять лет. На данный момент ущерб всем пострадавшим возмещен в полном объеме, а техника, использовавшаяся для совершения преступлений, изъята в доход государства.