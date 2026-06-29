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В Кузбассе отца и двух его сыновей осудили за обман 98 женщин

В Кемерове вынесли приговор семье мошенников, обманувшей 98 женщин на сумму свыше 5 миллионов рублей. Глава семейства Роман Сарбайцев получил 8 лет условно со штрафом в 3 миллиона рублей, а его сыновья — по 7 лет условно. Суд установил, что злоумышленники знакомились с жертвами в интернете под видом иностранца и требовали деньги за пересылку несуществующих подарков.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Freepik

Центральный районный суд Кемерова вынес приговор троим членам семьи Сарбайцевых, признанным виновными в серии мошенничеств. Мужчина и двое его сыновей выманили у жительниц разных регионов России более 5 миллионов рублей под предлогом оплаты доставки дорогих подарков. Об этом сообщает прокуратура Кузбасса.

Злоумышленники знакомились с женщинами в интернете, выдавая себя за гражданина Франции — фотографии они брали из социальных сетей. После того как жертвы проникались доверием, мошенники заявляли о покупке дорогого подарка и требовали оплатить его пересылку через вымышленные транспортные компании.

Всего преступная группа успела обмануть 98 женщин из разных регионов страны. Суммы переводов доходили до 640 тысяч рублей за раз, а общая сумма ущерба превысила 5 миллионов рублей.

Суд признал всех троих виновными в мошенничестве в особо крупном размере. Глава семейства Роман Сарбайцев получил 8 лет условно со штрафом в 3 миллиона рублей, а его сыновья Дмитрий и Евгений — по 7 лет условно со штрафами в 2 и 2,5 миллиона рублей соответственно. Испытательный срок для всех осужденных установлен на пять лет. На данный момент ущерб всем пострадавшим возмещен в полном объеме, а техника, использовавшаяся для совершения преступлений, изъята в доход государства.

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