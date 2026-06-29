Полиция ищет пару, пропавшую на сплаве по реке Агул в Красноярском крае

Полиция и спасатели разыскивают 43-летнего мужчину и 44-летнюю женщину из Красноярска, которые пропали во время сплава по реке Агул. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД России.
По данным ведомства, они прибыли в деревню Агул, откуда 20 июня должны были начать сплав по реке на двух лодках. С тех пор близкие не могут дозвониться до них.
Заявление в полицию подал брат пропавшего 27 июня. Поисковые мероприятия продолжаются. Обстоятельства исчезновения устанавливаются.
Ранее мы сообщали, что мужчина погиб при опрокидывании лодки в Красноярском крае.