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Подозреваемые в убийстве студента в Омске заманили его золотом

Подозреваемые в убийстве студента в Омске заманили его на пустырь золотом.

Источник: РИА Новости

Омск, 29 июня — РИА Новости

Подозреваемые в убийстве студента в Омске заманили его обещанием передать золотой самородок, сообщили РИА Новости в объединённой пресс-службе судов региона.

Мать студента одного из омских вузов сообщила в полицию о пропаже сына 21 июня. Позже полицейские нашли тело молодого человека на пустыре с признаками насильственной смерти.

Задержаны семь человек в возрасте от 22 до 24 лет, среди них две девушки. Одна из версий — заказное убийство.

«Обвиняемые заманили потерпевшего под предлогом передачи ему золотого самородка. Они договорились о встрече рядом с заброшенным зданием. Там они обездвижили его и переместили на пустырь», — рассказали в пресс-службе.

По данным прокуратуры и МВД, подозреваемые приехали из Санкт-Петербурга и Екатеринбурга для совершения преступления и готовились к убийству, продумав алиби. Все задержанные безработные, познакомились недавно в интернете.

Решается вопрос об их аресте.