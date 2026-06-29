Подозреваемые в убийстве студента в Омске заманили его золотом

Омск, 29 июня — РИА Новости
Подозреваемые в убийстве студента в Омске заманили его обещанием передать золотой самородок, сообщили РИА Новости в объединённой пресс-службе судов региона.
Мать студента одного из омских вузов сообщила в полицию о пропаже сына 21 июня. Позже полицейские нашли тело молодого человека на пустыре с признаками насильственной смерти.
Задержаны семь человек в возрасте от 22 до 24 лет, среди них две девушки. Одна из версий — заказное убийство.
«Обвиняемые заманили потерпевшего под предлогом передачи ему золотого самородка. Они договорились о встрече рядом с заброшенным зданием. Там они обездвижили его и переместили на пустырь», — рассказали в пресс-службе.
По данным прокуратуры и МВД, подозреваемые приехали из Санкт-Петербурга и Екатеринбурга для совершения преступления и готовились к убийству, продумав алиби. Все задержанные безработные, познакомились недавно в интернете.
Решается вопрос об их аресте.