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Глава СК России взял на контроль дело о нападении на полицейского в Москве

В столице возбуждено уголовное дело после того, как группа приезжих оскорбила и попыталась ударить полицейского, прибывшего на вызов. Александр Бастрыкин поставил ход расследования на личный контроль и потребовал доклад от руководства ГСУ.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Александр Демьянчук/ТАСС

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о расследовании уголовного дела по факту конфликта между группой приезжих и сотрудником правоохранительных органов.

По данным ведомства, инцидент произошел в столице после того, как участники группы попытались оформить фиктивное ДТП. Когда на вызов прибыл сотрудник полиции, мужчины начали его оскорблять и угрожать физической расправой. В ходе конфликта один из нападавших попытался ударить полицейского со спины.

По данному факту ГСУ СК России по Москве возбудило уголовное дело. Александр Бастрыкин поручил руководителю столичного управления ведомства Андрею Беляеву доложить об установленных обстоятельствах происшествия. Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате Следственного комитета.