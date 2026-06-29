Глава СК России взял на контроль дело о нападении на полицейского в Москве

По данным ведомства, инцидент произошел в столице после того, как участники группы попытались оформить фиктивное ДТП. Когда на вызов прибыл сотрудник полиции, мужчины начали его оскорблять и угрожать физической расправой. В ходе конфликта один из нападавших попытался ударить полицейского со спины.