Гусевских чиновников уличили в сговоре с бизнесом при заключении контрактов на 500 млн руб

Калининградское региональное управление Федеральной антимонопольной службы выявило признаки антиконкурентных сговоров при благоустройстве Гусева на сумму более 500 миллионов рублей. Как сообщили «Новому Калининграду» в УФАС, нарушителям из числа представителей бизнеса и муниципалитета грозят крупные штрафы. Поводом для расследования послужили материалы проверки Гусевской городской прокуратуры, а также жалобы участников закупок.
Антимонопольная служба установила, что заказчик МАУ «Служба заказчика-застройщика» заключил антиконкурентные соглашения с ООО «Дорстрой» и ООО «СК Вертикаль». «В рамках реализации крупных контрактов (включая проект “Парк воды, культуры и отдыха в г. Гусев” по нацпроекту “Инфраструктура для жизни”) использовалась единая противоправная схема, — сообщили в ведомстве. — На этапе торгов заказчик намеренно выставлял жесткие условия — полное отсутствие авансирования и короткие сроки выполнения работ. Это делало закупки финансово рискованными и отсекало добросовестных конкурентов. Однако сразу после заключения контрактов с “нужными” подрядчиками условия кардинально менялись в их пользу».
Как отметили в УФАС, ООО «Дорстрой» необоснованно получило авансы в размере 30% и 50% от стоимости дорожных контрактов, а сроки выполнения работ были незаконно продлены до 10 месяцев. ООО «СК Вертикаль» аналогичным образом получило авансирование до 50% и увеличение сроков на 1 год и 4 месяца. Кроме того, стоимость одного из контрактов с компанией выросла со 176,5 млн до 296,8 млн рублей (рост на 68%), что нарушает допустимый Положением о закупках 30%-й порог.
«Комиссия пришла к выводу, что действия сторон носили согласованный характер и имели признаки притворности. Заказчик фактически предоставил эксклюзивные условия и необоснованное кредитование за счет бюджетных средств для ООО “Дорстрой” и ООО “СК Вертикаль”, которые оказались тесно связаны между собой финансовыми потоками и трудовым подчинением руководства», — сообщили в ведомстве. Подобные соглашения нивелировали результаты конкурентных процедур и ограничили доступ на товарный рынок другим участникам, готовым выполнить работы по более выгодным для бюджета ценам.
В администрации Гусева «Новому Калининграду» оперативно предоставить комментарий не смогли, предложив направить запрос на получение информации. С представителями компаний «Дорстрой» и «СК Вертикаль» редакции связаться не удалось.
Отметим, что часть выявленных УФАС нарушений пришлась на период, когда администрацией Гусева руководил Александр Китаев, с осени 2025 года возглавивший администрацию Зеленоградска.
Дополнено: как прокомментировали в пресс-службе администрации муниципального образования «Гусевский городской округ», «администрация уважает решения контрольных органов и действует исключительно в рамках действующего законодательства». Все дальнейшие решения будут приниматься в установленном законом порядке.