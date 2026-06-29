Гусевских чиновников уличили в сговоре с бизнесом при заключении контрактов на 500 млн руб

Как отметили в УФАС, ООО «Дорстрой» необоснованно получило авансы в размере 30% и 50% от стоимости дорожных контрактов, а сроки выполнения работ были незаконно продлены до 10 месяцев. ООО «СК Вертикаль» аналогичным образом получило авансирование до 50% и увеличение сроков на 1 год и 4 месяца. Кроме того, стоимость одного из контрактов с компанией выросла со 176,5 млн до 296,8 млн рублей (рост на 68%), что нарушает допустимый Положением о закупках 30%-й порог.