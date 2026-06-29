Стройфирму в Нижнем Новгороде закрыли из-за нелегального иностранца

За допущенное нарушение в отношении бизнесмена возбудили дело об административном правонарушении по части 3 статьи 18.15 КоАП РФ, которая регламентирует порядок уведомления о привлечении иностранца к работе в России. По решению суда работа организации была приостановлена, а судебный пристав в тот же день произвёл опечатывание входа в помещение.