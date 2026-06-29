В Тверской области более 10 детей отравились в палаточном лагере

Прокуратура Тверской области организовала проверку после массового заболевания детей в палаточном лагере «Вымпел-Шторм». Несовершеннолетние были госпитализированы с признаками вирусной инфекции.
Инцидент произошел в Западнодвинском муниципальном округе. По предварительным данным надзорного ведомства, за медицинской помощью обратились более 10 воспитанников лагеря. Все пострадавшие были доставлены в инфекционное отделение больницы.
В настоящее время специалисты устанавливают причины и обстоятельства случившегося. Прокуратура даст правовую оценку соблюдению законодательства об охране жизни и здоровья детей в лагере. Ход и результаты проверки находятся на контроле ведомства.