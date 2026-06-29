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В Тверской области более 10 детей отравились в палаточном лагере

В Западнодвинском муниципальном округе зафиксировано массовое заболевание детей в палаточном лагере «Вымпел-Шторм». Все пострадавшие доставлены в инфекционное отделение больницы. Прокуратура даст правовую оценку соблюдению законодательства об охране здоровья несовершеннолетних.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Прокуратура Тверской области организовала проверку после массового заболевания детей в палаточном лагере «Вымпел-Шторм». Несовершеннолетние были госпитализированы с признаками вирусной инфекции.

Инцидент произошел в Западнодвинском муниципальном округе. По предварительным данным надзорного ведомства, за медицинской помощью обратились более 10 воспитанников лагеря. Все пострадавшие были доставлены в инфекционное отделение больницы.

В настоящее время специалисты устанавливают причины и обстоятельства случившегося. Прокуратура даст правовую оценку соблюдению законодательства об охране жизни и здоровья детей в лагере. Ход и результаты проверки находятся на контроле ведомства.