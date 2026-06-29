На востоке Красноярского края удар молнии уничтожил сельский медпункт

Ночью 29 июня в селе Бакчет Дзержинско-Тасеевского муниципального округа вспыхнуло здание фельдшерско-акушерского пункта. По информации МЧС Красноярского края, площадь пожара составила 60 квадратных метров.
На месте работали 12 человек и пять единиц техники. К счастью, пострадавших нет.
Местная газета «Сельский труженик» сообщила, что ночью в селе бушевала гроза. Одна из молний угодила прямо в ФАП — от здания остался только каркас.
Точную причину случившегося предстоит установить дознавателю спасательного ведомства.
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