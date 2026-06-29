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В селе под Воронежем в сгоревшем доме нашли тело женщины

Пожар произошел в воронежской Трещевке.

Источник: Комсомольская правда

Вечером 28 июня воронежские огнеборцы выезжали тушить пожар в селе Трещевка Рамонского района. Сообщение на пульт дежурного пришло в 17.06. Горел жилой дом площадью 48 квадратных метров на улице Урожайной.

— Пожар ликвидировали в 18.14 силами двух пожарных расчетов. Дом поврежден огнем внутри по всей площади, обрушилась кровля. На месте пожара обнаружили тело 81-летней женщины, — сообщили в ГУ МЧС России по Воронежской области.

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