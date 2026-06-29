На Кубани вынесли приговор экс-министру здравоохранения Филиппову

Октябрьский районный суд Краснодара назначил бывшему главе Минздрава региона Евгению Филиппову наказание в виде четырех лет лишения свободы. Экс-чиновник признан виновным в крупном мошенничестве. Как сообщает «Российская газета», в ходе процесса Филиппов полностью признал вину. В своем последнем слове он попросил суд о снисхождении, напомнив, что как врач принял 15 тысяч родов и спас множество жизней.