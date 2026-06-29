На Кубани вынесли приговор экс-министру здравоохранения Филиппову

Октябрьский районный суд Краснодара назначил бывшему главе Минздрава региона Евгению Филиппову наказание в виде четырех лет лишения свободы. Экс-чиновник признан виновным в крупном мошенничестве. Как сообщает «Российская газета», в ходе процесса Филиппов полностью признал вину. В своем последнем слове он попросил суд о снисхождении, напомнив, что как врач принял 15 тысяч родов и спас множество жизней.
По версии следствия, с 2015 по 2026 год Филиппов числился заведующим кафедрой в Кубанском государственном медицинском университете, фактически не выполняя свои обязанности. За этот период ему было начислено 7,6 млн рублей. В ходе следствия экс-министр полностью возместил вузу причиненный ущерб.
Ранее по решению суда в доход государства были обращены активы экс-министра и его семьи на сумму 1,9 млрд рублей в связи с нарушениями антикоррупционного законодательства.
Евгений Филиппов находился под стражей с середины марта текущего года.