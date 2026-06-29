На Алтае женщина попала в больницу с ожогом роговицы из-за романа с чужим мужем

Оказалось, конфликт разгорелся во время застолья. Гостья призналась хозяйке, что давно встречается с ее мужем. Она также заявила, что они купили билеты на самолет. Супруга мужчины пришла в ярость. Схватив бутылку с уксусной кислотой, она плеснула ее в сторону соперницы. Потерпевшая получила химический ожог роговицы и конъюнктивы правого глаза второй степени. И зрение пострадавшей ухудшилось.