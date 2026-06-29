Лайк по цене жизни. Почему подростки становятся зацеперами

Каждый год в России фиксируют до 1000 случаев «зацепинга» с летальным исходом. Особенно часто трагедии происходят летом, когда у детей уйма свободного времени, а родители не успевают за ними следить. Подростки с азартом цепляются за автобусы, трамваи, поезда метро и даже за скоростные поезда. Итогом может стать не видео в соцсети с сотнями лайков, а страшная смерть или инвалидность на всю жизнь. Неужели люди этого не понимают? Выяснял nn.aif.ru.