Почему подростки становятся зацеперами

Каждый год в России фиксируют до 1000 случаев «зацепинга» с летальным исходом. Особенно часто трагедии происходят летом, когда у детей уйма свободного времени, а родители не успевают за ними следить. Подростки с азартом цепляются за автобусы, трамваи, поезда метро и даже за скоростные поезда. Итогом может стать не видео в соцсети с сотнями лайков, а страшная смерть или инвалидность на всю жизнь. Неужели люди этого не понимают? Выяснял nn.aif.ru.
Прыжок — и сломан свод черепа.
Закрытый перелом свода основания черепа, закрытая черепно-мозговая травма и ушиб головного мозга — таковы итоги катания на бампере автобуса для 12-летнего жителя Арзамаса Нижегородской области. Об этом сообщила региональная Госавтоинспекция.
Подросток зацепился за заднюю часть автобуса, проехал в таком положении несколько метров и спрыгнул на дорогу. Спрыгнул трагически неудачно… Ребёнка экстренно госпитализировали. Когда верстался номер, врачи боролись за его жизнь.
Сразу шестерых малолетних зацеперов недавно сняли сотрудники Росгвардии с задней части трамваев № 6 и 7 в Нижнем Новгороде. Подростков доставили в дежурную часть, а в отношении их родителей составили протоколы о неисполнении обязанностей по воспитанию детей. Почему сыновья так экстремально проводят летние каникулы, мамы и папы объяснить не смогли.
«С ветерком» решили добраться в Нижний на скоростной «Ласточке» из города Иваново двое подростков 13-ти и 14 лет. Видео их приключений появилось в социальных сетях. В районе Дзержинска мальчишки залезли на хвостовой вагон и зацепились за его внешние элементы. Как только состав тронулся, один из подростков не смог удержаться и рухнул прямо на железнодорожное полотно. Второй, крепко вцепившись в вагон, доехал до конечной. Там его и задержали полицейские. Чудом никто из детей не пострадал.
К сожалению, смертельно опасный аттракцион только набирает популярность у подростков. С начала 2026 года в регионе зарегистрировали пять случае зацепинга, тогда как за весь 2025 год их было два. Таковы данные Главного управления МВД России по Нижегородской области.
У нижегородской транспортной полиции свои данные: с начала 2026 года с поездов сняли как минимум 16 зацеперов. При этом за поездку снаружи состава несовершеннолетним грозит реальная ответственность. По статье 11.17 Кодекса Административных правонарушений РФ предусмотрен штраф в 4000 ₽ Статья 267 Уголовного кодекса РФ «Приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения» грозит зацеперам двумя годами реального лишения свободы, а в случае тяжёлых последствий — до 10 лет колонии.
Ребёнка собирают по частям.
Свою скорбную статистику последствий зацепинга ведут врачи. Для зацепера поездка длится пару минут, а потом бригада хирургов за жизнь ребёнка борется неделями и месяцами. Операции, когда человека собирают по частям, продолжаются часами.
«Главное заблуждение подростков звучит так: “Я не буду трогать провода”. Однако напряжение в контактной сети на железной дороге составляет от 3000 до 25 000 вольт. На таком уровне току не нужен прямой контакт — при повышенной влажности или просто на близком расстоянии возникает воздушная дуга, — объясняет nn.aif.ru врач травматолог-ортопед Артем Бударагин. — Такая дуга буквально выжигает ткани изнутри, поражая до 80−90% поверхности тела, вызывая обугливание конечностей и мгновенный отказ почек. А удар о габаритные столбы, мосты или встречный состав на скорости даже 60−80 км/ч эквивалентен падению на асфальт с высоты пятого-седьмого этажа!».
Но самое страшное, по словам врача, происходит в реанимации, когда 15-летний парень приходит в сознание и понимает, что у него больше нет ног, а кожа на лице замещена трансплантатами.
Размыто чувство опасности.
Почему же подростки всё чаще идут на осознанный риск, в буквальном смысле слова цепляясь за смерть? По словам психолога Дарьи Ветровой, сегодня дети увлечены компьютерными играми, и у многих размыто чувство реальной опасности. «Подростки увлекаются зацепингом ради эффектных кадров, которые потом можно выложить в социальные сети. Да, кто-то осудит такой риск, а кто-то напишет: “Ты крутой!” — резюмирует специалист.
Однако люди в социальных сетях в большинстве случаев осуждают зацеперов. «Нужно не только усиливать контроль, но и увеличивать меру ответственности за такие развлечения», — пишет пользователь под ником Евгений Ч.
«На мой взгляд, зацеперы своими неоправданными действиями угрожают работникам железной дороги, водителям трамваев и автобусов. Люди получают тяжелейшую психологическую травму, когда зацепер калечится или, не дай бог, гибнет после таких “покатушек”, — добавляет пользователь под ником Кирилл З.
«Самое страшное, что по собственной глупости гибнут дети, чья жизнь только началась», — уверена пользователь под ником Маришка Д.
Важно.
Что делать, если вы заметили зацеперов?
По возможности сообщите об увиденном машинисту поезда через экстренную связь;
позвоните в полицию: 102 или 112;
сообщите транспортной полиции на ближайшей железнодорожной станции;
направьте информацию через форму обратной связи на сайте РЖД.
Такие рекомендации даёт мэрия Нижнего Новгорода.
Берегите себя и своих близких! Безопасность важнее лайков и просмотров в соцсетях!