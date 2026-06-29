СК начал проверку после госпитализации детей из лагеря в Тверской области

КУРСК, 29 июн — РИА Новости. Доследственная проверка проводится после госпитализации с признаками инфекционного заболевания более 10 детей из оздоровительного лагеря в Тверской области, сообщили в СУСК РФ по региону.
В региональной прокуратуре ранее сообщили, что более 10 детей госпитализированы с вирусной инфекцией из палаточного лагеря «Вымпел-Шторм» в Тверской области.
«Поступила информация об инфекционном заболевании детей в оздоровительном лагере, расположенном на территории Западнодвинского муниципального округа. С целью установления обстоятельств произошедшего Западнодвинским межрайонным следственным отделом следственного управления СК РФ по Тверской области организовано проведение доследственной проверки», — сообщили в пресс-службе СУСК.
В ведомстве отметили, что с целью установления соответствия оказываемых услуг предъявляемым законом санитарным требованиям и нормам проводится комплекс проверочных мероприятий.
«По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении.