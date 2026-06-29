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СК начал проверку после госпитализации детей из лагеря в Тверской области

СК начал проверку после госпитализации более 10 детей из лагеря под Тверью.

Источник: © РИА Новости

КУРСК, 29 июн — РИА Новости. Доследственная проверка проводится после госпитализации с признаками инфекционного заболевания более 10 детей из оздоровительного лагеря в Тверской области, сообщили в СУСК РФ по региону.

В региональной прокуратуре ранее сообщили, что более 10 детей госпитализированы с вирусной инфекцией из палаточного лагеря «Вымпел-Шторм» в Тверской области.

«Поступила информация об инфекционном заболевании детей в оздоровительном лагере, расположенном на территории Западнодвинского муниципального округа. С целью установления обстоятельств произошедшего Западнодвинским межрайонным следственным отделом следственного управления СК РФ по Тверской области организовано проведение доследственной проверки», — сообщили в пресс-службе СУСК.

В ведомстве отметили, что с целью установления соответствия оказываемых услуг предъявляемым законом санитарным требованиям и нормам проводится комплекс проверочных мероприятий.

«По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении.

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