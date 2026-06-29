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В Кемерове задержан подозреваемый в жестоком убийстве 12-летней девочки

В убийстве 12-летней девочки в Кемерове подозревают два месяца назад освободившегося из колонии мужчину.

Источник: Комсомольская правда

В Кемерове задержан ранее судимый мужчина, которого подозревают в жестоком убийстве 12-летней школьницы. Об этом сообщает издание vse42.ru.

Трагедия произошла в Кировском районе. 27 июня в полицию обратилась мать пропавшей девочки. Она заявила, что дочь ушла из дома утром 25 июня и перестала отвечать на звонки. К поискам сразу подключились полицейские. Вскоре тело школьницы с признаками насильственной смерти обнаружили на территории местного кладбища.

Следственный комитет возбудил дело по статье «Убийство». По данным официального представителя МВД Ирины Волк, преступник пытался замести следы и сжег тело жертвы. Однако экспертам-криминалистам удалось выделить ДНК-профиль напавшего на нее человека.

Личность подозреваемого установили. Им оказался 55-летний местный житель. Он освободился из мест лишения свободы в мае этого года года. Ранее мужчина уже был судим за убийство, разбой и преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего.

Подозреваемого задержали при поддержке бойцов Росгвардии. В ближайшее время ему предъявят обвинение и изберут меру пресечения в виде заключения под стражу. Следствие продолжается.

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