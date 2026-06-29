В Прикамье суд рассмотрит уголовное дело убийцы беременной женщины

Обвиняемый 6 апреля 2026 года находился с 22-летней потерпевшей в своем автомобиле. Она заявила обвиняемому, что беременна от любовника и намеренна рассказать об этом его супруге. После этого злоумышленник задушил подругу и спрятал тело на мусорной свалке.