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102 утонувших. Жога поручил усилить контроль на водоемах в УрФО

С начала 2026 года на водоемах Уральского федерального округа погибло 102 человека. В связи с этим полномочный представитель президента в УрФО Артем Жога поручил усилить контроль на местах, где привыкли купаться уральцы.

Источник: Nakanune.ru

«Погибли 102 человека, из них более половины за последний месяц. Это огромные цифры и ужасные трагедии, которые мы обязаны пресекать», — поручил полпред во время оперативного совещания с главными федеральными инспекторами.

Он поручил усилить профилактику в регионах: продолжить обследования водоемов и излюбленных жителями мест купания, а также работать с населением — напоминать правила поведения на воде и разъяснять, к каким последствиям может привести их игнорирование.

Отметим, что только в Свердловской области треть водоемов оказалась непригодна для купания. Это показали исследования Роспотребнадзора за 26 июня 2026 года. В 29,6% случаях отобранная проба показала несоответствие санитарно-химическим показаниям, 36,4% — по микробиологическим показателям, а 4,2% — по паразитологическим показателям.

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