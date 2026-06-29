На проспекте Маркса в Новосибирске столкнулись три автомобиля: есть пострадавшие

По предварительным данным, 39-летний водитель BMW выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилями Toyota Caldina, которым управлял мужчина 1983 года рождения, и Land Rover под управлением женщины 1984 года рождения.
В результате аварии травмы получили два пассажира Toyota Caldina — 42-летняя женщина и 17-летний подросток. Пострадавших доставили в больницу для оказания медицинской помощи.
На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. Все обстоятельства и причины аварии устанавливаются.