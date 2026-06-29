Житель Сосновоборска прямо на улице зарезал собутыльника охотничьим ножом

В Сосновоборске 53-летний мужчина прямо на улице зарезал собутыльника охотничьим ножом. По версии Следственного комитета Красноярского края, все произошло вечером 27 июня в сквере на 9-й Пятилетки.
Знакомые выпивали в общественном месте, однако в какой-то момент между приятелями вспыхнул конфликт. Один из них схватился за нож и нанес знакомому несколько ударов в лицо, шею и правую руку. У потерпевшего не было шансов — он скончался на месте.
Следователи завели уголовное дело по статье «Убийство». Сейчас агрессор находится под стражей.
Расследование продолжается.