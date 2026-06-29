Родных погибшего на СВО волгоградца хотели «обуть» на 15 млн сестры-аферистки

Как рассказали в ГУ МВД по Волгоградской области, одна из сестер занимала должность начальника военно-учётного стола администрации района Волгоградской области. Они и присмотрела одинокого мужчину, собиравшегося заключить контракт с Министерством обороны Российской Федерации и убедила свою сестру вступить с ним в фиктивный брак. План у сестер был прост и циничен одновременно — в случае его гибели воспользоваться денежными компенсациями-выплатами и поделить их между собой. Родственнице удалось уговорить мужчину жениться на ней.