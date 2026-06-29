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Родных погибшего на СВО волгоградца хотели «обуть» на 15 млн сестры-аферистки

Волгоградские правоохранители разоблачили 46-летних сестер-близняшек, которые попытались оставить.

Волгоградские правоохранители разоблачили 46-летних сестер-близняшек, которые попытались оставить без выплат родственников погибшего на СВО бойца.

Как рассказали в ГУ МВД по Волгоградской области, одна из сестер занимала должность начальника военно-учётного стола администрации района Волгоградской области. Они и присмотрела одинокого мужчину, собиравшегося заключить контракт с Министерством обороны Российской Федерации и убедила свою сестру вступить с ним в фиктивный брак. План у сестер был прост и циничен одновременно — в случае его гибели воспользоваться денежными компенсациями-выплатами и поделить их между собой. Родственнице удалось уговорить мужчину жениться на ней.

После гибели бойца фиктивная жена подала в соответствующие органы заявление о получении выплат, полагающихся членам семьи умершего участника СВО, на общую сумму 15 миллионов рублей. Однако довести до конца преступный замысел злоумышленницам не удалось.

Женщины задержаны. В отношении них возбуждено уголовное дело.

Видео ГУ МВД по Волгоградской области.