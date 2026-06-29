В Уфе на улице Ферина столкнулись автобус № 226 и «ГАЗель»

В Уфе на улице Ферина произошло ДТП с участием автобуса маршрута № 226 и автомобиля «ГАЗель». В аварии пострадала 71-летняя пассажирка общественного транспорта. Женщину доставили в медицинское учреждение.
На месте работают экстренные службы, обстоятельства ДТП уточняются. Прокуратура уже начала проверку по факту аварии и взяла на контроль ход административного расследования Госавтоинспекции. Будет в частности проверена работа перевозчика и то, как в компании соблюдаются правила безопасности.
Движение в районе ДТП может быть затруднено, водителям рекомендуют выбирать альтернативные маршруты.