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В Уфе на улице Ферина столкнулись автобус № 226 и «ГАЗель»

В результате аварии пострадала 71-летняя женщина.

Источник: "Вся Уфа"

В Уфе на улице Ферина произошло ДТП с участием автобуса маршрута № 226 и автомобиля «ГАЗель». В аварии пострадала 71-летняя пассажирка общественного транспорта. Женщину доставили в медицинское учреждение.

На месте работают экстренные службы, обстоятельства ДТП уточняются. Прокуратура уже начала проверку по факту аварии и взяла на контроль ход административного расследования Госавтоинспекции. Будет в частности проверена работа перевозчика и то, как в компании соблюдаются правила безопасности.

Движение в районе ДТП может быть затруднено, водителям рекомендуют выбирать альтернативные маршруты.