В Омске арестовали четырех подозреваемых в убийстве студента

Мать молодого человека сообщила в полицию о пропаже сына. Полицейские нашли тело молодого человека на пустыре неподалеку от Сыропятского тракта. На трупе были признаки насильственной смерти. Оперативникам удалось задержать возможных преступников. Подозреваемыми по делу проходят шесть человек включая двух девушек, в возрасте 22−24 лет.