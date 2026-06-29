В Воронеже угонщик попался, когда вернулся к брошенной машине за забытым телефоном

В Воронеже по горячим следам задержали подозреваемого в угоне.
В полицию обратился владелец «ВАЗ-21053», который исчез ночью 28 июня с улицы Беговой.
Попался угонщик буквально сразу. Он не смог далеко уехать, во время движения у машины заблокировался руль. 26-летний воронежец покинул машину, но потом вернулся к ней за забытым телефоном, тут-то его и задержали полицейские.
Оказалось, мужчина уже был ранее судим за имущественные преступления. За угон ему грозит до пяти лет лишения свободы.
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