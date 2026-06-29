Депутата Рады Кузьминых отправили под домашний арест по делу о коррупции

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) отправил под домашний арест депутата Верховной рады от правящей партии «Слуга народа» Сергея Кузьминых по делу о получении взятки.
«Коллегия судей ВАКС частично удовлетворила ходатайство прокурора САП (Специализированная антикоррупционная прокуратура — прим. ТАСС) и применила к народному депутату Украины меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста», — говорится в сообщении в Telegram-канале ВАКС. Он также обязан в течение двух месяцев носить электронный браслет.
По данным САП, в январе 2022 года он получил взятку в размере $12 тыс. (около 550 тыс. гривен), что составляло 30% от стоимости оборудования, поставляемого в одну из больниц Житомира. Отмечается, что обвинительный акт в отношении депутата был направлен в суд еще в 2022 году, однако все это время он не являлся на судебные заседания.