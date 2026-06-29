Ростовчанин оклеветал соперника и сам стал фигурантом дела в Волгограде

В Волгограде будут судить 46-летнего мужчину, который решил насолить сопернику с помощью лжи. Он обратился в полицию с заявлением о краже, но сам попал под уголовную статью, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на областную прокуратуру.