Вторые Усольцевы? Возле Кутурчинского Белогорья исчезла ещё одна семья

Возможен и вариант с ссорой, во время которой Мария и Николай могли повздорить и разойтись, а потом не найти друг друга. Так — по одной из версий — на протекающей неподалёку от места пропажи пары реке Мана в 2021 году пропал турист Владимир Ращепкин, сплавлявшийся с организованной группой. «Якобы между Володей и остальными туристами из группы произошел конфликт, — поясняют близкие пропавшего. — В пылу эмоций он ушел из лагеря в лес. Да не просто ушел, а убежал — его якобы пытались догнать, но Вова оказался быстрее — и скрылся за скалой». Подробнее об этой не лишённой своих загадок истории можно прочесть здесь.