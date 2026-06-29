Актер сериалов «Глухарь» и «Склифосовский» Евгений Дербышев погиб в зоне СВО

Евгений Дербышев родился в 1968 году в Свердловске. Он окончил Екатеринбургский государственный театральный институт, после чего начал творческий путь в Театре-студии Степанова. Артист активно снимался в кино и телепроектах. В его фильмографии десятки ролей в рейтинговых сериалах, среди которых «Глухарь», «Склифосовский», «Меч», «След», «Пятницкий», «Висяки» и «Жизнь и приключения Мишки Япончика».