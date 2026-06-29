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Актер сериалов «Глухарь» и «Склифосовский» Евгений Дербышев погиб в зоне СВО

Стало известно о гибели актера Евгения Дербышева в зоне спецоперации. Родственники сообщили, что на протяжении двух лет он числился пропавшим без вести. В фильмографии артиста десятки ролей в популярных сериалах, включая «Пятницкий» и «Жизнь и приключения Мишки Япончика».

Василий Лейко
Автор Новости Mail

Актер Евгений Дербышев, известный широкой аудитории по ролям в популярных российских телесериалах, погиб в ходе специальной военной операции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на семью артиста.

По словам родственников, на протяжении последних двух лет актер считался без вести пропавшим. Свидетельство о его смерти семья получила лишь недавно.

Евгений Дербышев родился в 1968 году в Свердловске. Он окончил Екатеринбургский государственный театральный институт, после чего начал творческий путь в Театре-студии Степанова. Артист активно снимался в кино и телепроектах. В его фильмографии десятки ролей в рейтинговых сериалах, среди которых «Глухарь», «Склифосовский», «Меч», «След», «Пятницкий», «Висяки» и «Жизнь и приключения Мишки Япончика».